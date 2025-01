Decorre até ao final deste domingo a tradicional Festa de Santo Antão na freguesia do Seixal, no concelho do Porto Moniz. A festividade, que teve início na última sexta-feira, teve ontem festa até às três da madrugada, reunindo muitos locais e forasteiros.













No palco, montado habitualmente junto à igreja, os destaques foram para Vasco Freitas e a sua banda, os Galáxia, que garantiram a animação do público, que se prolongou nas várias barraquinhas de comes e bebes montadas no recinto.

