Tal como o JM já havia noticiado na edição impressa do passado domingo, a Orquestra de Bandolins da Madeira irá promover, no próximo dia 18, pelas 21h00, um concerto especial de homenagem ao maestro Eurico Martins, a ter lugar no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Este concerto, que se insere no âmbito das comemorações do aniversário natalício do maestro - que se assinala no dia 17 de junho - pretende, de acordo com a Orquestra, ser uma celebração da sua vida, da sua música e do seu legado.

“Maestro Eurico Martins foi o grande impulsionador da nossa Instituição, deixando uma marca profunda e duradoura na cultura e na formação musical da região. Falecido em dezembro de 2014, o permanece uma referência incontornável no percurso da Orquestra de Bandolins da Madeira. Este tributo musical visa perpetuar a sua memória e dar continuidade ao trabalho que desenvolveu ao longo de décadas”, recorda a coletividade.