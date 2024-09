Orquestra Clássica da Madeira abre temporada 2024/25 no sábado

A Orquestra Clássica da Madeira abre a temporada 2024/25 no próximo sábado com o habitual concerto de abertura. O evento acontece pelas 18h00 no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal.

A 1.ª parte do concerto esá a cargo do compositor madeirense Lino Silva, que vai apresentar, em estreia absoluta, a obra ‘Libera me’. Ainda na 1.ª parte, os solistas convidados vão interpretar Sinfonia Concertante para Violino e Viola d´Arco e Orquestra, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Já na 2.ª parte, a Orquestra, dirigida pelo maestro Gianluca Marcianò, vai tocar o IV Ato do Ballet ‘O Lago dos Cisnes’, de Piotr Ilitch Tchaikovsky.

Os bilhetes têm um valor de 20€, com desconto para crianças, jovens e seniores, e poderão ser adquiridos na Ticketline, no Colégio dos Jesuítas (entre as 9h00 e as 18h00) ou no Centro de Congressos da Madeira no dia do concerto, a partir das 16h00.



Leia a nota de Norberto Gomes, diretor artístico da Orquestra Clássica da Madeira:

“A Música de todos os tempos tem preenchido as temporadas da Orquestra Clássica da Madeira.

O início de uma temporada é sempre um momento de palpitação e ebulição por tudo aquilo que vamos explorar musicalmente e artisticamente, e apurar ao ponto de poder levar ao público as grandes obras da Humanidade. É no início das temporadas que nos reencontramos e partilhamos as boas energias e todo o bom conhecimento que adquirimos nas nossas viagens de ferias, sejam elas físicas, literárias ou mesmo imaginárias e no momento único de construção musical levamos ao público interpretações que são com certeza o nosso melhor que temos para propor.

A Orquestra Clássica da Madeira abre a sua nova temporada 2024/2025, este sábado, dia 7 de setembro, no Centro de Congressos da Madeira. A primeira parte será interpretada, em estreia absoluta, a obra “Libera me” do jovem compositor madeirense Lino Silva, laureado com o Primeiro Prémio da Terceira Edição do Concurso Jovens Talentos 2024, organizado pelo Conservatório – Escola Profissional de Artes da Madeira, Engº Luiz Peter CLode. Esta obra representa o melhor da inspiração deste jovem compositor que, embora tenha iniciado a sua formação musical em criança a dedicação à composição começou só em 2020.

Ainda na primeira parte, será interpretada a “Sinfonia Concertante para Violino e Viola d´Arco e Orquestra” de Wolfgang Amadeus Mozart, com os solistas convidados o violinista Barnabás Kelemen e a violetista Katalin Kokas, músicos com carreiras internacionais de destaque, que se apresentam pela primeira vez com a nossa Orquestra. Solistas com atividades profissionais muito preenchidas, como músicos de música de câmara, solistas com orquestra e dedicados à docência.

No âmbito da atividade da Orquestra, e através do acordo entre Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, sua entidade gestora, e o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Barnabás Kelemen, será realizada uma masterclass no dia 5 de setembro no Salão Nobre do Conservatório, a partir das 15h, direcionada aos jovens violinistas do Conservatório.

De salientar a importância destes artistas pedagogos nestas parcerias na medida em que oferecem o melhor do conhecimento aos jovens. Barnabás, que é um pedagogo dedicado, foi desde 2003 professor de violino e de música de câmara na Ferenc Liszt Music Academy em Budapeste e professor convidado na Indiana University in Bloomington/USA e na Fiesole University em Florence. Desde 2014 até 2022 Barnabás foi professor da Universidade da Colónia/Alemanha como sucessor de Zakhar Bronn e Viktor Tretyakov; deu masterclasses em renomadas instituições tais como Salzburg Mozarteum, Brussels Chapelle Rheine Elizabeth e nas Universidades de Tokyo, Paris, Glasgow, Dallas, Toronto, Helsinkia, Antuérpia, Bruxelas, Florença, entre outras.

Quanto à segunda parte do concerto, a Orquestra irá interpretar uma obra do seu repertório o IV Ato do Ballet “O Lago dos Cisnes” de Tchaikovsky. O Lago dos Cisnes, obra maior da composição universal que tem os seus vários andamentos, melodias inconfundíveis da inspiração genial de Tchaikovsky e que fazem já parte do património do universo da memória de todos nós. De referir, ainda, que a Orquestra está também a preparar duas surpresas como extra que irão certamente deliciar e impactar todos os ouvintes.

Para este concerto, mais uma vez, a Orquestra conta com a genial direção do Maestro Gianluca Marcianò, reconhecido internacionalmente como maestro sinfónico e de repertório de ópera, irá dirigir a nossa Orquestra, com quem mantém uma relação de longa data e uma empatia musical e pessoal de excelência com os músicos.

Na componente da responsabilidade pedagógica da Orquestra, que ao longo do ano se irá focar em três grandes concertos, o primeiro que será já neste concerto do dia 7 de setembro, contará com a integração de 13 jovens instrumentistas do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, em estágio artístico/pedagógico, proporcionando conhecimento e contacto com grandes artistas numa formação em contexto real de trabalho.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório têm entrada livre, mediante apresentação de cartão estudante.

“A Música é o nosso Património” e é este património que queremos partilhar com o nosso público proporcionando-lhes experiências sonoras de beleza e de estética, onde a música através do som irá sensibilizar o lado emocional e racional.

A Música tem efeitos positivos no ser humano e nesta temporada a Orquestra Clássica da Madeira lança o desafio ao nosso estimado público para virem usufruir de belos momentos com as inspiradas criações musicais.”