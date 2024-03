A OFITE - Oficina de Teatro do Estreito, celebra amanhã, 27 de março, o Dia Mundial do Teatro, com a apresentação pública da última sessão da comédia “O Regresso do Morto”, com direção artística a cargo de Zé Abreu e produção executiva de Rui Pita.

Esta peça tem estado em cena, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, desde o dia 22 de março, sempre com lotação esgotada. Já foi vista, por mais de 1000 pessoas. Para amanhã, dia 27 de março, a sala também já se encontra esgotada, para a celebração do Dia Mundial do Teatro.

Segundo Zé Abreu, encenador do grupo, o sucesso deste espetáculo teatral, que gerou uma grande afluência de público, vindo de vários concelhos da Região, deve-se à consistência e regularidade que a OFITE tem demonstrado nas propostas de palco, ao longo dos 8 anos de existência.

Esta companhia de teatro e comunidade, desde 2016, já levou a cena, 15 produções, abrangendo os vários géneros de teatro, desde a comédia, o drama, a farsa, a tragédia, a revista e performances poéticas.

Esta companhia teatral, tem feito uma incursão por peças de dramaturgos clássicos, contemporâneos e também adaptações de textos não convencionais, de forma a disponibilizar ao público um leque diversificado de propostas artísticas.