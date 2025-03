O Forum Madeira, no âmbito do seu vigésimo aniversário, apresenta “Forum, local”, uma mostra artística interligada, de 11 artistas, que conta com Rodrigo Costa como curador e, com a Fractal enquanto entidade produtora. A inauguração será a 27 de março às 18h00, no Art in Forum (Piso 1) e, até 10 de julho, e com datas a divulgar muito em breve, estão previstas as inaugurações dos restantes 10 artistas.

Sob o mote “Mais do que teu, o Forum Madeira és tu”, a iniciativa propõe uma abordagem inovadora e dinâmica, reunindo 11 artistas que irão explorar novas formas de interpretar o Forum Madeira. Inspirados pela técnica surrealista do cadavre-exquis, os participantes serão desafiados a criar obras interligadas, deixando elementos visuais que servirão como ponto de partida para a peça seguinte. Cada criação deverá ainda integrar, como requisito obrigatório, a cor Magenta 100, identidade cromática do Forum Madeira.

Diferente das exposições habituais no espaço Art in Forum, “FORUM, local” funcionará num formato de residência artística, permitindo que cada artista instale e desenvolva o seu trabalho in loco ao longo de uma semana. O objetivo é promover uma maior interação entre os criadores e o público, tornando a experiência artística acessível e dinâmica.

A iniciativa reafirma o compromisso do Forum Madeira com a cultura e a criatividade, reforçando a sua ligação à comunidade e ao território. Mais do que um centro comercial, o Forum Madeira pretende ser um espaço vivo, de encontro e partilha, refletindo as histórias e vivências de quem o visita.