A banda madeirense NAPA surpreendeu utilizadores do Metro de Lisboa ao interpretar uma versão acústica de ‘Deslocado’ ao piano na estação de São Sebastião.

O momento, protagonizado pelos irmãos Guilherme e Lourenço Gomes, foi partilhado nas redes sociais do grupo e surge como forma de celebração da repercussão que a música tem tido, com inúmeros fãs a enviarem as suas próprias versões ao longo do último mês.