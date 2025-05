No próximo domingo, dia 1 de junho, o Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) assinala o seu 70.º aniversário, pelas 18h00, com um concerto da Banda Militar da Madeira.

O momento terá lugar na Sala de exposições temporárias do MASF.

“Inaugurado a 1 de junho de 1955, o Museu de Arte Sacra do Funchal cumpre, este ano, 70 anos. São 70 anos de Beleza, de salvaguarda do Património, de proteção daquilo que é de todos, de uma Beleza que nos pertence”, congratula-se a infraestrutura cultural, em comunicado.