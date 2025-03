A exposição ‘Huma imagem de Nossa Snrª do Rosario com hum menino’ - dedicada à imagem de vulto da Virgem do Rosário, recentemente restaurada - é pretexto para uma mesa-redonda a ter lugar no dia 20 de março, às 17 horas, no Museu de Arte Sacra do Funchal.

Depois de um cuidado trabalho de restauro, a imagem seiscentista, de produção portuguesa, voltará ao circuito da exposição permanente do MASF, mas antes, entre dezembro e março, tem sido protagonista desta exposição temporária onde se tem dado a conhecer não só o resultado, mas também, o processo de restauro de que foi alvo.

A par, a possível reconstituição da “biografia do objeto”, realizada através de pesquisa documental, e a referência a outras imagens e encomendas artísticas desta mesma Confraria, que teve altar na Sé desde o século XVI, enquadram o visitante ao nível histórico, devocional e artístico.

Uma interessante pintura da mesma evocação, que pertenceu ao retábulo do antigo Altar do Rosário na Sé – contemporânea da escultura em foco – está também exposta ao público, pela primeira vez, em contexto museológico.

Foram estes estudos e processos o mote para as comunicações que serão apresentadas:

- “Património artístico da Confraria do Rosário da Sé do Funchal no MASF. As imagens da Virgem do Rosário” (Elisa Freitas, museóloga, MASF),

- “Pintura de Nossa Senhora do Rosário (Sé do Funchal): Representação e Devoção” (Rita Rodrigues, historiadora de arte, DRC)

- “As intervenções de conservação e restauro nas Imagens da Confraria do Rosário da Sé do Funchal” (Paulo Olim, conservador-restaurador).

Cruzando diferentes áreas de estudo, pretende-se assim continuar a promover o estudo e conhecimento sobre o património artístico da Sé do Funchal e a refletir sobre o papel da conservação e restauro para a preservação e para o conhecimento dos objetos patrimoniais.