Mostra da Poncha e do Mel com atividade lúdico-didática de culinária

No âmbito da IX Mostra da Poncha e do Mel, na Serra de Água, cuja abertura oficial acontece amanhã, o dia de hoje foi marcado por uma atividade lúdico-didática de culinária, que consistiu na elaboração de biscoitos, sendo o mel de abelha o ingrediente principal.

O momento organizado pela Casa do Povo da Serra de Água contou com o apoio do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão da Ribeira Brava, Câmara Municipal da Ribeira Brava, Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente e Direção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.