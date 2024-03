Foi esta terça-feira apresentado no Museu Etnográfico da Madeira (MEM) o sétimo número da coleção ‘Cadernos de Campo’.

Com o título ‘Arribar – Artes de Cura e Proteção’, o novo número daquela coleção editorial aborda a medicina popular, “trazendo a público o aproveitamento inteligente dos recursos naturais, que o povo tinha à sua disposição”. “Conhecendo, através da experimentação, as chamadas ‘ervas medicinais’, utilizou-as, associadas a outros tantos rituais, com um misto de religioso e profano, nas suas artes de cura e proteção, passando esse conhecimento, oralmente, de geração em geração”, referiu a Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

O ‘Caderno de Campo’ hoje apresentado na Ribeira Brava surge numa altura em que o MEM tem aberta ao público a exposição temporária sobre a mesma temática, com o desígnio de “valorizar e divulgar este saber popular ancestral, que faz parte do nosso património cultural imaterial e merece ser salvaguardado”, refere a SRTC.

O projeto editorial do Museu Etnográfico da Madeira, a coleção ‘Cadernos de Campo’, teve início em 2017, tendo como principal objetivo trazer a público, como o design gráfico e o próprio nome sugerem, “o resultado do trabalho de investigação efetuado pelos técnicos do museu, em trabalho de campo, para recolha, inventariação, preservação e divulgação do nosso património cultural material e imaterial”.

Na apresentação, o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, enalteceu os números desta coleção já apresentados desde 2017, nomeadamente ‘Artefactos em cana vieira’, ‘Traços de madeira. A arte de embutir’ (2018), ‘Festas e Romarias da Madeira’ (editado em 2019, tendo o projeto nesse ano, recebido o Prémio da APOM, na categoria de Investigação), ‘Lapinhas d’A Festa’ (2020), ‘Do teu Fruto, o Mel’ (2021) e ‘No Feminino – Rituais de Passagem: O Casamento’ (2022). “A publicação é talvez a forma mais eficaz de perpetuar este conhecimento”, destacou o governante, destacando todos os profissionais e anónimos envolvidos na materialização desta iniciativa.