A Câmara Municipal do Funchal está a “investir nas pessoas que integram os bairros sociais da autarquia, com projetos inclusivos que procuram envolver e motivar residentes, combatendo o isolamento e a exclusão social”.

A presidente da autarquia, Cristina Pedra deu essa garantia esta manhã, durante a apresentação da 6ª edição do Festival MARIOFA: Festival de Marionetas e Outras Formas Animadas, que vai decorrer de 10 a 12 de outubro, no Funchal, e que contará com 18 espetáculos, uma exposição e duas oficinas, pensadas para um público infantojuvenil e familiar, o que faz do MARIOFA um evento não só lúdico, mas igualmente educativo.

O Festival MARIOFA conta com mais de 20 artistas, destacando-se a MARIOFADA, que é uma arruada de marionetas e formas animadas, envolvendo mais de 100 participantes, entre os quais crianças e jovens do Bairro do Palheiro Ferreiro, que percorrerão a Av. do Mar, entre o Jardim do Almirante Reis e a Praça do Povo.

Ano após ano, o MARIOFA reúne profissionais e amadores das marionetas e formas animadas, “oferecendo-lhes uma plataforma única de intercâmbio e desenvolvimento criativo”, conforme realça a Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.

A Câmara Municipal do Funchal tem aumentado gradualmente o financiamento a este projeto, sendo que no último ano o apoio teve um aumento de 4%, recebendo da autarquia 13.000 euros.

O Festival MARIOFA nasceu com a Nuvem Aquarela e com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, e que ao longo das várias edições tem sabido agregar cada vez mais parceiros, como é o caso do Governo Regional, Ahau Marionetas, Associação Olho.te, Sociohabita Funchal, o Teatro Experimental da Camacha, a Associação de Teatro Amador do Livramento, a Associação de Jazz da Madeira e o Barreirinha Bar Café.

A iniciativa tem crescido e descentralizado o seu programa, sendo que os eventos acontecem no Largo do Chafariz, no Teatro Baltazar Dias, no Largo do Socorro, no Largo da Restauração, no Parque de Santa Catarina, na Praça do Povo e no Almirante Reis. “É um evento derramado pela cidade”, como salientou Cristina Pedra.