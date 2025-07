No próximo dia 18, pelas 20h00, no Auditório da Casa do Povo da Camacha, terá lugar o próximo concerto ‘Mandoisland’, promovido pela Associação de Bandolins da Madeira.

Desta feita, o projeto, que tem promovido espetáculos ao longo de todo o ano nos diferentes concelhos da Região, leva à Camacha o bandolinista português Norberto Gonçalves da Cruz e o acordeonista Slobodan Sarcevic.

De acordo com a organização, serão apresentados repertórios de vários compositores da tradição mundial, “trazendo aos dois instrumentos repertórios desafiantes de várias culturas como a da tradição erudita”, com o objetivo de “surpreender públicos pela excelência da interpretação das obras”.

“Este espetáculo é uma experiência que celebra a riqueza musical, oferecendo à população um evento artístico memorável e acessível”, acrescenta a Associação de Bandolins, em comunicado.

O evento é de entrada livre e as reservas podem ser feitas através dos seguintes contactos: 291 922 118/ 962 488 596.