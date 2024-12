A 20ª edição do festival MADEIRADiG, que teve início na passada quinta-feira, dia 28 de novembro, no Centro Cultural John dos Passos, termina já hoje, no mesmo local.

Brighde Chaimbeul protagoniza o concerto de encerramento deste festival internacional dedicado à música eletrónica e experimental

NikNak e Evicshen fecharam, ontem, o ciclo de concertos no MUDAS - Museu de ArteContemporânea da Madeira, por onde também passaram Heinali, Bendik Giske, David Grubbs,o trio experimental Contagious, Simão Costa e Nik Colk Void + Maotik.

Recorde-se que RaphaelRogiński que protagonizou o concerto de abertura no Centro Cultural John dos Passos, voltou a atuar no passado sábado, ao lado de David Grubbs, devido ao adiamento do concerto das‘Contagious’, para domingo.