No próximo dia 21 de fevereiro, às 19 horas, na FNAC do Madeira Shopping, terá lugar mais um episódio do Madeira Soundscape, evento com a marca JM. Desta vez, o artista em destaque será Sid Saint.

Sid Saint é o projeto a solo de Ricardo Martins, multi-instrumentista madeirense nascido em 1990.

Os vários anos a trabalhar como músico/produtor contratado culminaram na necessidade de Ricardo exteriorizar as melodias, mensagens e ideias que borbulhavam no seu íntimo. O artista escreve as suas letras, compõe e produz os seus instrumentais; num processo estritamente DIY, Sid Saint transmite a sua mensagem de “boa vibe” e resiliência, partes inerentes do seu íntimo pessoal e artístico.

O objetivo pessoal deste projeto é o processo, o continuar, com a única meta de ser sempre mais genuíno, crescer como artista e pessoa, dando o mais possível ao seu público, tentando contribuir para o bem estar e inclusão, através de mensagens empáticas e positivas. Não há um sítio para Sid chegar, há sim o caminho para continuar a seguir.

Sid é licenciado e mestre em Educação Musical, fez uma pós graduação Doutoral em Ensino e Psicologia da Música. É músico profissional desde 2013, ocupando o assento de baterista e diretor artístico a maior parte do tempo.

Foi em 2021 que lançou o primeiro single em português com o nome Sid Saint. Desde então tem-se dedicado full time a Sid Saint. De momento conta com cerca de 180 mil streams totais no spotify; lançou o seu primeiro álbum de originais “Quem?” em Maio, com apresentação no Festival Aqui Acolá, na Madeira. Mais recentemente abriu para Bispo no Festival A’NORTE.