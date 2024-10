Livro ‘Ilha da Madeira - A Pérola do Atlântico’ lançado no Brasil

A escritora luso-descendente Ana Brites Freitas lançou na última terça-feira, no Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro, o livro Ilha da Madeira – A Pérola do Atlântico’.

A obra, que é uma homenagem aos avós madeirenses da autora, apresenta os principais pontos turísticos, paisagens e um pouco da cultura, como as festas, museus ou as tradições folclóricas do arquipélago.

“Um dos pontos mais marcantes da obra é a análise da influência da cultura madeirense na cultura brasileira. “A Ilha da Madeira, sendo um importante porto estratégico nas viagens dos colonizadores portugueses, desempenhou um papel central na disseminação de tradições culturais e gastronômicas no Brasil”, explica a autora à publicação brasileira Jornal da República.

Na mesma data do lançamento, a versão digital do livro, com acesso gratuito, ficou disponível no instagram oficial da publicação @lhadamadeiralivro.

A empresa de bordados Bordal esteve presente neste evento e foi parceira neste projeto bem como a Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, a Associação de Promoção da Madeira, o IVBAM e a Blandy´s. Além disso contou com o apoio da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro.