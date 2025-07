O livro ‘Com a mala cheia de sonhos’, da autoria de Graça Alves, editado pela Câmara Municipal do Funchal, foi apresentado esta tarde no salão nobre dos Paços do Concelho.

A obra retrata a história de vida de Manuel da Costa, que emigrou para a África do Sul com apenas 12 anos, numa viagem marcada pela coragem, pela saudade e pelo desejo de um futuro melhor.

A sessão contou com a presença do próprio protagonista, atualmente residente no Funchal, que partilhou algumas memórias da sua viagem, guiada apenas pelos sonhos que levava na mala.Marcaram também presença diversas entidades, entre as quais o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, a Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, o diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, além de familiares e amigos.

Durante a apresentação, Ana Bracamonte, vereadora com o pelouro da Diáspora e Migrações, destacou que a história do Sr. Manuel é também a história de muitas famílias madeirenses.

“Todos nós temos alguém que partiu. A emigração é parte da nossa identidade. Eu própria sou resultado desse movimento migratório. Sabemos bem o que significa partir, mas também o que significa regressar”, referiu.

Ana Bracamonte reforçou que o livro “não é um mero registo histórico, mas uma ponte de empatia que nos recorda o valor do esforço individual e do contributo coletivo dos emigrantes para o desenvolvimento da nossa Região e da nossa cidade. Ao dar voz a histórias como a do Sr. Manuel, celebramos a resiliência daqueles que, mesmo com o coração dividido entre dois mundos, nunca esqueceram as suas raízes e, ao mesmo tempo, souberam semear novos futuros.”

A autarca concluiu referindo que o livro é um tributo não só à trajetória singular de Manuel da Costa, mas também a todos os emigrantes que marcaram a história da Madeira com coragem e esperança, reforçando o compromisso do Município do Funchal com a valorização das vivências da diáspora e com o impacto profundo que estas têm na identidade da Região.