Liam Sharp participa em visita guiada à exposição patente no CCIF

O artista de banda desenhada Liam Sharp estará na Madeira na última semana de janeiro, onde participará em eventos ligados à sua exposição ‘ENCORE – the Art of Liam Sharp’.

No dia 25 de janeiro, às 16 horas, o artista vai realizar uma visita guiada no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), local onde está patente a exposição desde 19 de dezembro de 2024.

Durante a visita, o renomado artista partilhará a sua visão sobre o processo criativo, a proporcionar aos presentes uma experiência em contacto direto com o autor e a sua obra.

Após a visita guiada, haverá uma sessão de perguntas e respostas e uma sessão de autógrafos, permitindo aos fãs uma interação com Liam Sharp e a aquisição de exemplares assinados.

Esta exposição apresenta, pela primeira vez em território nacional, uma mostra de trabalhos originais e descrições detalhadas do processo criativo deste artista internacional de BD, incluindo material pessoal inédito e obras publicadas.

A exposição conta com 64 pranchas, que reproduzem ao detalhe “alguns dos trabalhos mais marcantes da carreira e do processo criativo de Liam Sharp”, referiu o CCIF.

Nesta exposição, serão também apresentadas pranchas originais de trabalhos de Liam Sharp que serão publicados em 2025, permitindo aos visitantes ver em primeira mão e em estreia mundial, imagens originais que serão publicadas nos títulos ‘CONAN: THE WUTHERING’ e ‘SPAWN: THE DARK AGES’.A mostra ficará em exibição no CCIF até 16 de fevereiro.