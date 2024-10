Liam Payne, antigo membro da banda inglesa One Direction, morreu hoje aos 31 anos em Buenos Aires depois de cair do terceiro andar de um hotel, adiantaram fontes de segurança e de saúde argentinas.

A morte do artista de 31 anos foi confirmada pelo diretor dos serviços de emergência médica da cidade de Buenos Aires, Alberto Crescenti, que disse aos meios de comunicação locais que a queda lhe causou “ferimentos muito graves que causaram imediatamente a sua morte”.

“Liam James Payne, compositor e guitarrista, ex-membro do grupo One Direction, morreu hoje após cair do terceiro andar de um hotel em Palermo”, bairro da capital argentina, informou também a polícia, em comunicado.

Alberto Crescenti referiu que os serviços de emergência foram chamados ao hotel Casa Sur, no bairro de Palermo, pelas 17:04 (21:04 em Lisboa).

Chegados sete minutos depois, uma equipa “constatou a morte deste homem e mais tarde descobrimos que era um músico”, acrescentou.

Crescenti disse ao jornal Todo Noticias que as autoridades estão a investigar as circunstâncias da morte do artista e que será realizada uma autópsia.

Os meios de comunicação argentinos adiantaram que Payne estava em Buenos Aires para assistir ao concerto do seu ex-colega de banda dos One Direction, Niall Horan.

Liam Payne foi, juntamente com Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik e Harry Styles, um dos membros da ‘boys band’ formada em 2010 e que teve um sucesso estrondoso.

O anúncio em 2016 de uma pausa na carreira do grupo, nunca formalizada como separação, causou consternação em milhões de fãs.

Payne tinha um filho de 7 anos, Bear Gray Payne, com a sua ex-namorada, a música Cheryl, que era conhecida por Cheryl Cole quando atuava com as Girls Aloud.