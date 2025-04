A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA) da Direção Regional de Educação, apresenta a 3.ª edição do Jardim em Festa, com a adaptação da história “O Rouxinol do Imperador” de Hans Christian Andersen, que terá lugar no dia 29 de abril, às 11h00, no auditório do Jardim Municipal do Funchal.

O espetáculo, protagonizado pela Equipa de Animação da DSEA, contará com a participação especial de 100 pequenos artistas do ensino pré-escolar de vários estabelecimentos educativos da Região Autónoma da Madeira, que juntos irão abrilhantar este dia. Deste modo, o palco irá encher-se de cor, música e alegria para celebrar a chegada da Primavera - a estação mais vibrante do ano. Todas as crianças estão convidadas a vivenciar a magia deste evento especial.

A história levada a palco pretende transmitir uma mensagem poderosa sobre liberdade, empatia e respeito pela natureza e pelos sentimentos dos outros. Lembra que a verdadeira beleza e a alegria vêm da liberdade e do respeito, mostrando que a tristeza pode silenciar até a mais bela das vozes. Para as crianças e toda a plateia, a lição é clara: é essencial respeitar a liberdade e o bem-estar de todos os seres vivos para que possam partilhar a sua verdadeira essência.

Sinopse:

Era Primavera... uma estação que se faz acompanhar de novas sonoridades, oferecidas pela Mãe Natureza. Numa manhã, um jovem Imperador chinês despertou com o som de uma bela melodia que vinha do seu jardim, docemente interpretada por uma bela voz, nunca antes escutada. Com a esperança de encontrá-la, o jovem Imperador ordenou ao seu conselheiro que, por decreto imperial, os animais do jardim se apresentassem perante ele, mostrando os seus dotes vocais, de forma a desvendar o mistério. Vieram as rãs, os grilos, os cães, os galos, os gatos...

Afinal, de quem é aquela voz melodiosa que tanto cativou o jovem imperador?