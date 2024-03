Chama-se ‘Na Casa da Ascensão’ o novo projeto desenvolvido pelo Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha. Trata-se de um podcast que teve a sua estreia esta sexta-feira, dia 15 de março.

Neste projeto, disponibilizado através das plataformas Spotify e YouTube, vários convidados passarão pelo sofá da sala de Maria Ascensão, uma das principais dinamizadoras do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha durante mais de meio século.

Em homenagem à mulher que, apesar de ter partido em 2001, continua a ser o rosto do coletivo camachense, ‘Na Casa da Ascensão’ é assim uma iniciativa que irá contar com os contributos de vários elementos do grupo fundado no ano de 1948, que aceitaram o desafio de ir ao baú das memórias para partilhar histórias, “desde como entraram no grupo, peripécias em viagens, momentos marcantes”, assim como falar um pouco de como é fazer parte daquela “Família do Bailinho”. No primeiro episódio, disponibilizado esta sexta-feira no canal do grupo no YouTube e no Spotify ‘Na Casa da Ascensão’, foi partilhada a história do casal Daniela e Avelino.

Reunir testemunhos reais dos atuais elementos e “deixar uma herança às gerações vindouras” é o desígnio deste podcast com produção e realização de Isabel Sá, Francisco Miranda, Tiago Teixeira, Margarida Gouveia, João Gonçalves, Cristiana de Sousa, Elisa Freitas e Rodrigo Gonçalves, ilustração de Fabian Contreras e design de Joana Fernandes.

Desta forma, ‘Na Casa da Ascensão’ é concretizado por quem faz parte da família do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha e surge no âmbito das comemorações do seu 75.º aniversário. Também para assinalar a data, o grupo dinamizou várias outras iniciativas, como um mural projetado pela artista Andorinha na fachada da Casa do Povo da Camacha e a exposição ‘Celebração’ que está ainda patente na Casa da Cultura de Santa Cruz – Quinta do Revoredo.