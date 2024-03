IV Encontro de Teatro Sénior reuniu diversas organizações em cima do palco

A Casa do Povo do Curral das Freiras realizou, ontem, o IV Encontro de Teatro Sénior, que procurou, assim, assinalar o Dia Mundial do Teatro, comemorado desde 1961.

Com o auditório do Centro Cívico do Curral das Freiras cheio, o evento foi uma vez mais um sucesso, conforme reiterou, hoje, a organização, numa nota enviada à redação.

“Foram muitos os momentos de animação e gargalhadas proporcionados pelos grupos convidados, que encantaram a todos, destacando o talento e a vitalidade da população sénior, bem como, o trabalho exemplar desenvolvido pelas várias instituições”, aditou ainda.

Recorde-se que nesta iniciativa participaram diversos grupos, tais como a Garouta do Calhau - Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal, Câmara de Lobos Viva - Associação de Desenvolvimento Comunitário, a Casa São José - Centro Paroquial do Carmo, a Casa do Povo da Ponta Delgada, bem como os utentes do Centro de Dia e Convívio da instituição organizadora-

O presidente da Casa do Povo do Curral das Freiras, Eugénio Vasconcelos, elogiou o evento como uma forma de promover o convívio social entre instituições e utentes, além de destacar o impacto positivo do trabalho realizado por essas entidades nas comunidades locais.