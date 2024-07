As Festas da Ponta do Sol, um dos eventos mais marcantes do concelho, estão de volta

O evento arranca na terça-feira, dia 20 de agosto e vai até domingo, dia 08 de setembro, com três semanas de muita música, desporto e o celebrar de muitas tradições, que são um marco deste arraial.

As festividades apresentam como cabeças de cartaz: os HMB e Os Quatro e Meia.

Os HMB, que significa ‘Hermenêutica de Música Brasileira’ , são uma banda portuguesa formada em 2009. Conhecidos pela fusão de música soul, funk e R&B com influências de música portuguesa e brasileira. Ganharam popularidade pelas suas canções envolventes e performances energéticas. A banda é composta por 5 músicos talentosos e liderada por Héber Marques, um vocalista carismático. Ao longo dos anos, os HMB têm lançado álbuns aclamados e singles de sucesso, consolidando-se como um nome importante na cena musical portuguesa.

Completam a banda Fred Martinho (guitarra), Daniel Lima (teclas), Joel Silva (bateria) e Joel Xavier (baixo) continua a dar-nos temas de «boa vibe» e cheios de energia. Os HMB apresentam vários temas de sucesso que ajudaram a consolidar a sua reputação na música portuguesa. Com sucessos como «O Amor é Assim», «O Tempo», «Dia D», «Não me Leves a Mal».

No dia seguinte, 7 de setembro, sobem ao mesmo palco, Os Quatro e Meia. Banda portuguesa formada em 2011, conhecida pelo seu estilo que mistura pop, rock e elementos da música tradicional portuguesa. O nome da banda é uma referência ao horário de ensaio, às 16:30.

A banda portuguesa, que nos últimos anos tem registado grande sucesso e muitas presenças nos maiores palcos do país, vem à Ponta do Sol brindar o público com os seus maiores êxitos, como são exemplos: ‘Na Escola’ e ‘Olá Solidão’, ‘Sentir o Sol’.

A banda é composta por seis elementos – João Cristóvão Rodrigues (violino e bandolim), Mário Ferreira (acordeão e voz), Pedro Figueiredo (Percussão), Ricardo Liz Almeida (guitarra e voz), Rui Marques (contrabaixo) e Tiago Nogueira (guitarra e voz).

“As Festas da Ponta do Sol serão também palco de muitos artistas regionais, numa clara valorização ao trabalho musical desenvolvido na Madeira, em especial, na Ponta do Sol. Consulte o site e fique a par destas e de muitas outras novidades”, diz a Câmara Municipal da Ponta do Sol.