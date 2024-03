Herman José é a nova confirmação da Semana do Mar do Porto Moniz. O humorista, ator e apresentador português, que está a assinalar 50 anos de carreira, vai atuar naquele município da costa norte na terça-feira, 23 de julho, num espetáculo que conta com a particularidade de ter a presença de instrumentistas madeirenses. O rosto de ‘Canção do Beijinho’, ‘Amanhã Faço Dieta’ e ‘Bamos Lá Cambada’ vai juntar-se à Orquestra de Jazz do Funchal num concerto preparado exclusivamente para esta noite, no âmbito do evento preparado pela autarquia do Porto Moniz a decorrer entre os dias 22 e 28 de julho.

Figura incontornável da televisão nacional, protagonizou, no último fim de semana, na segunda semifinal do Festival da Canção, uma celebração condensada da sua carreira ao interpretar, acompanhado pela sua ‘big bang’, um ‘medley’ de seis minutos com canções bem conhecidas das suas múltiplas personagens apresentadas em programas e rúbricas da TV, de ‘Sr. Feliz e Sr. Contente’ a ‘Serafim Saudade’.

É de realçar que Herman José, quase a completar 70 anos, tem previsto para este ano a realização de três concertos comemorativos deste meio século de carreira, a decorrer a 4 e 5 de outubro no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, e a 19 do mesmo mês na SuperBock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto, na companhia de uma orquestra com mais de duas dezenas de músicos, dirigida pelo maestro Pedro Duarte.

Antes, Herman virá até ao norte da ilha, num espetáculo que será antecedido por uma atuação a cargo de um grupo madeirense, algo que é transversal a todos os restantes dias da Semana do Mar. A abrir o palco para o humorista estará Wilson Correia e amigos, grupo encabeçado pelo músico madeirense que tem sido presença assídua neste evento.

Têm sido diários os anúncios das confirmações para a Semana do Mar, sendo que por anunciar estão ainda os nomes que irão passar pelo palco erguido na promenade do Porto Moniz na quarta e quinta-feira, dias 24 e 25 de junho. O restante cartaz, pejado de diversos eventos culturais, desportivos e muito mais, será revelado no decurso dos próximos dias.