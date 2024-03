Uma nova exposição comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril está patente até ao dia 11 do próximo mês, na Galeria Anjos Teixeira, na sede do PCP, no Funchal.

’Gente de Abril’ é composta por 14 obras, de desenho e escultura, da autoria de Francisco Simões. Entre os trabalhos expostos, está um retrato de Zeca Afonso que o artista plástico desenhou no dia em que o cantautor de ‘Grândola Vila Morena’ faleceu.

”O que temos aqui é poesia de Abril, gente de Abril e 50 anos que hão-de vencer. A direita avança, mas a poesia da utopia há-de vencer”, sublinha o autor com convicção ao olhar para as obras expostas alusivas a homens e mulheres por quem nutre admiração e deles fez inspiração para, com lápis ou cisel, perpetuar a liberdade que defendiam.

