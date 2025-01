Os Garcias, grupo formado pelos irmãos madeirenses Pedro e Diogo Garcia, são mais um dos nomes confirmados para a Semana do Mar 2025, com a sua atuação marcada para sábado, dia 26 de julho.

Com as suas poderosas vozes e energia contagiante, os irmãos regressam ao Porto Moniz, depois de ter atuado em 2017, prometendo surpreender com um concerto especial.

Os Garcias avisam, aliás, que vão levar todo o seu “arsenal” para cima de palco entoando temas muito conhecidos do público em geral.

Recorde-se que a abertura da Semana do Mar, marcada para o dia 22 de julho, contará com António Zambujo como destaque, num dia em que atuam nomes como Wilson Correia, Orquestra de Jazz do Funchal, Tiago Sena Silva e a Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz.

Para o dia 23 de julho, já foram anunciados Ernesto Macedo Jorge Ferreira, seguindo-se Gabriel o Pensador e Miro Freitas, no dia 24 de julho; e Xutos e Pontapés e Catarina Melim no dia 25 de julho.

Nos próximos dias, a Câmara Municipal de Porto Moniz continuará a desvendar novos artistas.