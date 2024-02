Uma nova exposição de fotografia de Nuno Gonçalves, intitulada ‘Lagares - Estruturas esculpidas na rocha do Curral das Freiras’ vai estar patente a partir de quinta-feira, dia 8, na Galeria Anjos Teixeira, à Rua João de Deus, no Funchal.

O autor pretende com esta exposição mostrar estruturas esculpidas na rochas, um legado de um povo.

“Esta é uma exposição sobre aspectos etnográficos e do património cultural que nesta Região está por estudar”, esclarece a entidade promotora da iniciativa.

Nascido a 9 de março de 1980, natural do Curral das Freiras, Nuno Gonçalves é um entusiasta da fotografia e dedica-se a registar património, costumes e tradições. Tem realizado algumas exposições e colaborado em alguns projetos associados de preservação e divulgação patrimonial.

Nuno Gonçalves participou nas seguintes exposições: 2015 Exposição “ARREMATES “ Photobook Club Madeira, 1418 Culture Bar;2016 Exposição “RURALIDADES” Centro Cívico Curral das Freiras, Junta Freguesia Curral Das Freiras; Exposição “BRIGALHÓ” Centro Cívico Curral das Freiras, Casa do Povo Curral Das Freiras;2018 Exposição “OS VIMES” Centro Cívico Curral das Freiras e Parque Temático Santana, Junta Freguesia Curral Das Freiras;2020 Postais “COLEÇÃO DE POSTAIS” Junta Freguesia Curral Das Freiras;2021 Exposição “ENTRELAÇANDO SALIX VIMINALIS” Centro Cívico Estreito Câmara de Lobos, Câmara Municipal De Câmara de Lobos;Colaboração “VIAGENS Á VOLTA DA MESA NAS ILHAS DA Macaronésia” Elia Sousa, Coordenação Duarte Nuno Chaves; Exposição “CICLO DA CASTANHA” Centro Cívico Curral das Freiras, Casa do Povo Curral Das Freiras;2023 Colaboração “VIME O OBJECTO”, com curadoria de Helena Cabral Fernandes e Martinho Mendes e Produção da Associação FRACTAL;Com a nova exposição Nuno Gonçalves intitulada “LAGARES” pretende mostrar estruturas esculpidas na rochas, um legado de um povo .