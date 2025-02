A Orquestra Clássica da Madeira celebra o seu 61º aniversário com um concerto festivo dedicado à ópera, no próximo sábado, dia 15 de fevereiro, às 18h, no Centro de Congressos da Madeira. Este evento contará com a participação da soprano Viktorija Miškūnaitė e do tenor Jurgis Jarašius, ambos talentosos artistas lituanos.

O concerto é um tributo à perseverança e paixão da Orquestra, que agradece o apoio contínuo do público, associados, parceiros e entidades, incluindo o Governo Regional da Madeira e o Presidente da República, que renovaram o seu alto patrocínio pela sétima vez consecutiva. A colaboração com empresas locais como Bordal, Reid’s Palace e Grupo Savoy Signature também é destacada.

O programa inclui uma seleção de peças de compositores marcantes, como Verdi, Puccini, Bizet e Lehár, prometendo uma noite de grande beleza e emoção. O concerto será uma oportunidade única de vivenciar a música e celebrar a trajetória da Orquestra, que continua a contribuir para o desenvolvimento cultural da Madeira. Os alunos do Conservatório-Escola das Artes da Madeira têm entrada gratuita, sujeito à disponibilidade de lugares.

Os bilhetes podem ser adquiridos através da Ticketline, Loja Gaudeamus e na bilheteira do Centro de Congressos da Madeira no dia do evento.