A primeira edição do Funchal Summer Fest, a ter lugar no Parque de Santa Catarina, reúne a esta hora muitas famílias no recinto. “Neste momento, está a superar as expectativas”, garantiu ao JM Filipa Gomes, do departamento de Juventude da Câmara Municipal do Funchal (CMF), que salientou a “diversificação da oferta”, com stands para todos os gostos num recinto, que a esta hora, já conta com a presença de, pelo menos, uma centena de pessoas.