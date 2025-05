A próxima edição do Open Call do Festival FRACTAL 2025 irá decorrer entre os dias 20 e 28 de setembro, mas o mote já está lançado. Para a edição deste ano, a organização propõe uma subida às alturas, sediando todas as suas atividades na freguesia do Monte.

“Para a edição de 2025, o Festival FRACTAL Funchal assume a sua posição no limite urbano, num dos seus pontos mais altos da cidade do Funchal, a freguesia do Monte. Num sentido ascendente, procuramos descentralizar os eventos e as propostas artísticas, para encontrar uma rota de lugares: miradouros, espaços verdes, a centralidade histórica do parque municipal, a Igreja do Monte, todo o património histórico e arquitetónico - até ao lugar da Corujeira. Salientamos a diversidade de espaços e ambientes como um convite da Open Call a uma exploração por diferentes modos artísticos e programáticos, numa edição que vê a cidade a seus pés”, cita a chamada à ação da Open Call de 2025.

Com o mote ‘Ação coletiva como meio para o otimismo’, o evento terá como ponto de partida, tal como em outras edições, uma Open Call que convida artistas de todos os territórios à participação.

Irá premiar 5 artistas com Bolsas de Criação de 900 euros, e com projetos de intervenção no local, que poderão ser conhecidos no formulário de inscrição, encontrado no link do perfil das redes sociais da Associação FRACTAL.

Os resultados serão, como em anos anteriores, avaliados pelos artistas vencedores da edição do ano anterior, e apresentados à comunidade no final do mês de julho.