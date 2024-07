Folclore de Gaula representa Madeira em Festival Internacional

O Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula vai a Pontevedra - Espanha, onde irá representar a Madeira no XVI Festival Internacional de Folclore ‘ALFONSO REPRESAS’, que irá decorrer no próximo dia 20 de julho na ‘praza da Constituición’, no Município de Cuntis.

Esta digressão provém do convite da ‘Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional de Cuntis’ para a realização de um intercâmbio cultural entre os dois grupos, sendo que o Grupo espanhol virá à Região no final de agosto para participar no ‘Baila que Baila 2024’ V Festival de Folclore de Gaula.

Para a V edição do Festival de Folclore de Gaula, o grupo organizador (Grupo Folclore Casa do Povo de Gaula) irá receber o Rancho Folclórico Ceifeiros e Campinos de Azambuja - Portugal, sendo que para além dos dois grupos estrangeiros irão participar diversos grupos regionais no referido evento.

Em relação à ida do Grupo madeirense a Cuntis, para além da atuação no Festival Internacional de Folclore, está também programado para a próxima semana um desfile pelas principais ruas de Cuntis, onde haverá demonstração do folclore e etnografia madeirense naquele município espanhol. De salientar que o grupo regional também será recebido nos passos do concelho.

O grupo gaulês, durante a sua estadia terá oportunidade de visitar as aldeias situadas na Província, bem como se deslocar até Santiago de Compostella, “proporcionando uma rica experiência cultural aos 40 elementos que participam nesta viagem”, refere, em comunicado.

Recorde-se que o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula, foi fundado em 1978, dirigido por Manuel Sena e composto por 54 elementos, todos os anos realiza intercâmbios culturais, sendo esta a segunda vez que promove uma saída para um país estrangeiro.