Cloud Bar

NEXT

26.09.2024 | quinta-feira

21:00 – 22:30

O NEXT traz as melhores noites de cinema ao Cloud Bar. Todas as quintas-feiras, das 21:00 às 22:30, o rooftop do hotel mais irreverente transforma-se numa sala de cinema ao ar livre, exibindo filmes repletos de ação, comédia e um toque de drama. Com entrada livre, os espetadores podem também desfrutar de uma variedade de snacks e cocktails coloridos disponíveis no menu do Cloud Bar.

27.09.2024 | sexta-feira

21:00 – 23:30

Animação ao som de Dj Mastergroove

28.09.2024 | sábado

Cloud Sensations despede-se do verão com DJ Frandisco no NEXT

Com a mudança da estação à porta, o rooftop mais vibrante do Funchal, o Cloud Bar, prepara a festa mais cool do verão e traz o reconhecido DJ Frandisco para atuar na última festa Cloud Sensations desta temporada. Marcado para o dia 28 de setembro, o evento contará ainda com reconhecidos DJs regionais, prometendo uma despedida épica da estação.

A festa começa às 16h00 com os ritmos dos DJs Nuno Marcial & Bruno Santos e continua às 18h00 com o DJ Nelson Caires, um dos principais nomes da cena eletrónica madeirense. A partir das 20h00, será Frandisco a tomar conta da pista, prometendo uma atuação vibrante que transportará o público numa viagem musical única, marcada por cadências envolventes e batidas contagiantes.

Frandisco, que já atuou em locais icónicos como o Marriot Copacabana no Rio de Janeiro, o Altheas Rooftop em Nova Iorque, e o Dear Darling em Londres, promete trazer para o Cloud Bar o seu som distintivo, transformando o rooftop do NEXT num cenário perfeito para a despedida do verão.

Mais informações e reservas: reservations.next@savoysignature.com | 291 205 700

29.09.2024 | domingo

21:00 – 23:30

Animação ao som de Dj João Garcia

Calhau Beach Club

Saccharum

Tropical Beats

27.09.2024 | sexta-feira

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Peete Moss

28.09.2024 | sábado

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj João Garcia

29.09.2024 | domingo

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Nlson Caires

27 a 29.09.2024 às 18:30| sexta a domingo

Jantar junto ao mar, assistir a um dos pores do sol mais apetecíveis da ilha num conceito de mesa partilhada e deliciar-se com produtos autênticos e sustentáveis vai ser possível com os jantares Fire Pit. A nova experiência gastronómica do Saccharum no Calhau Beach Club promete surpreender e cativar todos os sentidos.

Os comensais assistirão ao live cooking comandado pelo chef, que confecionará no fogo os ingredientes cultivados na fazenda da Meia Légua, um terreno na Ribeira Brava onde a Savoy Signature produz diversos alimentos biológicos e sustentáveis.

Para mais informações e reservas: +351 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com

Piano Galley

Royal Savoy

27.09.2024 | sexta-feira

Os jantares Shall We Dance estão de volta ao Royal Savoy. O menu de 4 pratos, cuidadosamente selecionado para acompanhar com os melhores ritmos, será apresentado com momentos únicos de bailarinos profissionais, além de poder juntar-se à pista de dança.

Informações e reservas: +351 291 213 500 | royal@savoysignature.com