Os hotéis da coleção Savoy Signature promovem mais um fim de semana recheado de animação.

Veja a programação:

Fly Lounge Bar

Saccharum

05.07.2025 | sábado

No próximo dia 5 de julho, o hotel Saccharum, na Calheta, promove mais uma noite especial de música clássica com a atuação ao vivo do ensemble Madbrass 7, às 21h00, no Fly Lounge Bar. O concerto é gratuito, podendo ser antecedido por um jantar informal às 20h00, com um menu cuidadosamente elaborado e bebidas incluídas. Uma proposta cultural e gastronómica imperdível, num ambiente sofisticado à beira-mar.

Calhau Beach Club

Saccharum

Fire Pit23.05.2025 a 26.10.2025 | sexta-feira, sábado e domingo

18:30

O Fire Pit no Calhau Beach Club traz um final de tarde descontraído à beira-mar, com comida confecionada na brasa e boa energia de sexta a domingo, a partir das 18h30. O menu inclui bebida de boas-vindas, entrada, prato de peixe, prato de carne, sobremesa e café ou chá — com opção vegetariana disponível. A experiência acontece no Calhau Beach Club, junto ao hotel Saccharum, e requer reserva prévia.

Para mais informações e reservas: +351 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com

Local Beach Bar & Restaurant

Calheta Beach

Festas de Verão 04.07 e 05.07| sexta-feira e sábado

19:00 – 22:00

As Festas de Verão no LOCAL – Beach Bar & Restaurant continuam a aquecer os fins de semana de julho até dia 26. Às sextas-feiras, os finais de tarde ganham ritmo com DJs (19h–22h), e aos sábados a música ao vivo dá o tom (19h–21h). Vibrações tropicais, boa música e sunsets com os pés na areia. Com entrada livre, o verão é aqui.

Cloud Bar

NEXT

03.07.2025 | quinta-feira

18:00 – 21:00

Animação ao som do Dj João Garcia

21:30

Noites de cinema Cine Cloud

Filme: Latin Blood | The ballad of Ney Matogrosso

04.07.2025 | sexta-feira

19:30-23:30

Animação ao som do Dj João Garcia

05.07.2025 | sábado

CLOUD SENSATIONS

19:30-23:30

No próximo dia 5 de julho, o rooftop do hotel NEXT, no Funchal, recebe mais uma edição das Cloud Sensations, a partir das 16h00 no Cloud Bar. Com uma atmosfera descontraída e vista privilegiada sobre o mar, a tarde promete boa música ao som de Ilya Santana, Nuno Marcial e Nelson Caires, com ritmos que passam pelo disco, nu-disco, space disco e tropical house. O evento conta ainda com um menu especial com sugestões como pokebowls, sushi, picanha e mini cachorrinhos de camarão.

Terreiro

Savoy Palace

07.06.2025 a 27.09.2025 | sábados

20:00

Até 27 de setembro, todos os sábados ganham mais sabor com o regresso do Terreiro Fire Pit, sob a latada do restaurante Terreiro, no Savoy Palace. Às 20h, uma longa mesa partilhada convida 25 comensais a desfrutar de uma experiência gastronómica ao ar livre, com braseiro aceso, ambiente descontraído e momentos de convívio à volta do fogo.

Com uma Poncha à Terreiro ou limonada caseira como bebida de boas-vindas, o jantar segue com um menu completo preparado no próprio braseiro: couvert, entrada, pratos de peixe e carne, sobremesa e café ou chá com petits fours. Uma proposta autêntica, pensada para saborear, partilhar e celebrar as noites de verão no Funchal.

Para mais informações e reservas: +351 930 481 291 // fb.callcentre@savoysignature.com