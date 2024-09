A Suavamarelo Associação Cultural apresenta o espetáculo “Filho da Terra”, uma obra artística que conjuga dança, música e poesia para criar uma experiência imersiva e cinematográfica. Com direção artística de Juliana Andrade, o bailado será apresentado no Teatro Municipal Baltazar Dias, nos dias 7 e 8 de setembro às 18h00, e nos dias 11, 12 3 13 de setembro às 20h00.

“Filho da Terra” convida o público a embarcar numa viagem poética onde da bruma nasce uma ilha. Através de poemas visuais, o espetáculo ilustra a metamorfose do ser humano em ilha e da ilha em ser humano, unindo corpos perdidos por raízes invisíveis.

“A noite, o frio, a água e o vento constroem a paisagem onde se desenrola esta narrativa que explora temas como a viagem, o amor, e a procura pelo outro na escuridão. As palavras de Herberto Helder, elemento central da dramaturgia, são acompanhadas pela evocação das paisagens agrestes da ilha, criando episódios que remetem para uma cinematografia sensorial e profunda”, lê-se na apresentação da peça.

O espetáculo inspira-se em âncoras narrativas como o erotismo telúrico de “Tríptico”, de Herberto Helder, as danças intemporais madeirenses e as paisagens sonoras da banda islandesa Sigur Rós. O corpo de baile, composto por jovens bailarinos, enfrenta a tempestade em quadros oníricos que, através de movimentos contemporâneos, conduzem o público a uma submersão no núcleo da existência insular.

Com uma coreografia assinada por Juliana Andrade, “Filho da Terra” mergulha na tradição madeirense, integrando a poesia de Herberto Helder e as danças locais numa narrativa rica e sensorial. A banda sonora, composta por Márcio Faria, combina música tradicional madeirense com elementos de música eletrónica, criando uma paisagem sonora experimental e inovadora.

A ficha técnica do espetáculo inclui Juliana Andrade na direção criativa e artística, e orientação coreográfica, com assistência coreográfica de Carina Fernandes. Carolina Caldeira é responsável pela escrita, investigação e dramaturgia, enquanto a direção musical é assinada por Márcio Faria. O desenho de luz é de Maurício Freitas, a produção é de Carolina Caldeira, Maria Gomes e Maurício Freitas, com a assistência de Filipa Moreira Silva.

O elenco de bailarinos inclui Afonso Coelho, Alexandra Maria Camacho, Bruno Ferreira, Carina Fernandes, Carlota Silva, Margarida Dória, Stephanie Ornelas e Tomás Soares. A acompanhar os bailarinos, estarão os músicos Emanuel Faria (guitarra clássica e viola de arame), Márcio Faria (acordeão e piano), Pedro Temtem (percussão) e Ricardo Dias (contrabaixo)

Os bilhetes para “Filho da Terra” estão à venda por 7€ e podem ser adquiridos na Ticketline ou na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.