Arranca amanhã, 10 de junho, a segunda edição do Festival Giratório, promovido pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Apesar de se tratar apenas da segunda edição, o evento já arrecadou o Prémio de Excelência Autárquica 2025, na categoria de Cultura, galardão que reconheceu a qualidade e o impacto da sua primeira edição.

O Festival Giratório prolonga-se ao longo de toda a época estival, com diversas intervenções artísticas no centro da cidade, que poderão ser visitadas nos meses seguintes. A iniciativa combina arte urbana, sustentabilidade e envolvimento comunitário, contribuindo de forma ativa para a dinamização cultural e económica da baixa de Câmara de Lobos.

Segundo a autarquia, o objetivo tem sido sempre o de valorizar a cultura e a tradição local, preservando os sinais e símbolos que caracterizam Câmara de Lobos e a distinguem de outras localidades. O processo mobiliza, anualmente, cerca de 300 voluntários — entre associações, escolas e grupos informais — que participam na criação e montagem das decorações.

Este ano, o Festival conta com instalações desenvolvidas por um conjunto alargado de instituições locais, cujas propostas refletem a criatividade, o sentido comunitário e o enraizamento cultural do território. Participam nesta edição o Centro Social e Paroquial da Encarnação, o Centro Social e Paroquial Santa Cecília, o Centro Social e Paroquial do Carmo, a Universidade da Madeira (UMa), o CACI de Câmara de Lobos, o Centro de Apoio a Crianças e Jovens de Câmara de Lobos, a Associação Teatro Metáphora, a Casa do Povo de Câmara de Lobos, o Grupo Cultural Império da Ilha, a Associação Câmara de Lobos Viva e os Centros Comunitários da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. A nível individual o festival contará com uma instalação do artista italiano Andrea Corsello que estará patente na Residência Artística do Ilhéu, “Lá em Cima”.

A programação arranca às 16h00, com a sessão de abertura na Residência Artística do Ilhéu, presidida pela Presidente da Câmara Municipal, Sónia Pereira. Segue-se, às 16h15, a apresentação do documentário “Giratório”, com intervenções da gestora do projeto, Dina Azevedo, e do produtor Nelson Melim, que testemunham o percurso e os impactos do festival.

Às 16h45, será apresentada a parceria internacional entre os municípios de Câmara de Lobos e Catanzaro (Itália), numa sessão que contará com o fundador do festival, Leonel Silva, o arquiteto Matteo Sainato, o diretor do Museo Diffuso Di Arte Contemporanea de Catanzaro e o artista Andrea Corsello.

O programa prossegue, às 17h30, com o concerto comemorativo do 36.º aniversário do Grupo Coral do Estreito de Câmara de Lobos, nos Jardins do Ilhéu, com a participação dos grupos convidados Seis Po’ Meia Dúzia e da Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos.

A abertura oficial do Festival de Arte Urbana Giratório acontece às 20h00, com um percurso artístico e performativo que parte da Praça da Autonomia, com animação da banda Estrond’ilha, e termina no Largo do Poço, assinalando o início das exposições e instalações artísticas nas ruas da vila.

As intervenções artísticas e urbanas do Festival Giratório permanecem visíveis no espaço público durante toda a época estival.