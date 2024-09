A ilha dourada volta a receber, esta semana, entre os dias 19 e 22 de setembro, o Festival do Colombo, evento organizado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura que propõe mais de seis dezenas de atividades de animação por vários espaços da Vila Baleira.

O evento, que decorre pela sua 25.ª edição, representa um investimento de 195.500 euros, um aumento de 3% relativamente ao ano passado. Este ano, a iniciativa envolve a participação de 340 pessoas, entre artistas regionais e nacionais, comerciantes, artesãos e muito mais, sendo que a verba superior a edições anteriores tem que ver com um reforço da animação do cartaz, que pode ser conhecido na íntegra aqui.

A apresentação do Festival do Colombo aconteceu esta segunda-feira na Fortaleza de São Tiago, ocasião em que Eduardo Jesus, secretário regional de Economia, Turismo e Cultura afirmou que, na sequência da auscultação do mercado hoteleiro da ilha dourada, o Porto Santo terá a sua ocupação nos 93% ao longo destes quatro dias, “sensivelmente a mesma taxa de ocupação que se registou no ano de 2023”, o que corresponde a cerca de 3.300 camas ocupadas. “Só por aí, o retorno já está feito”, entendeu o governante”, que realçou que o grande desígnio deste festival é o de “prolongar a época de verão” no Porto Santo.