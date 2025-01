A primeira edição do festival de comédia ‘Calheta a Rir’ está a ser “um verdadeiro sucesso”, enalteceu a organização, que, após três noites de comédia “de alto nível”, com todas as sessões esgotadas, regressa na próxima semana para “continuar a espalhar boa disposição no concelho da Calheta” – e novamente com bilhetes esgotados.

A estreia do festival trouxe nomes de relevo na cena do humor ao palco. Conforme recorda a organização em nota de imprensa, a noite de abertura contou com Xavier Pires, um jovem talento local que “surpreendeu com o seu humor original e cativante”. O açoriano Helfimed foi o destaque que se seguiu, arrancando gargalhadas com o seu estilo irreverente e bem-humorado. O primeiro fim de semana do festival continuou com JPRamos, cuja “energia e interação com o público tornaram o terceiro dia inesquecível”. A primeira semana terminou “com chave de ouro” graças ao cabeça de cartaz Francisco Menezes.