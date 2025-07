Festival Alive hoje é das mulheres e a ‘culpada’ é Olivia Rodrigo

As mulheres e meninas estão hoje em maioria no recinto do Alive, no Passeio Marítimo de Algés, muitas pela primeira vez num festival de música, e a ‘culpada’ é a cantora norte-americana Olivia Rodrigo.

O recinto do festival abriu às 15h30 e os primeiros ‘festivaleiros’ entraram em modo corrida para garantirem um lugar na primeira fila, deixando cair objetos pelo caminho, como camisolas e telemóveis, e às vezes sem olhar para trás.

Com menos pressa, ao longo das horas seguintes, milhares foram entrando enchendo aos poucos o recinto, num dia que tem lotação esgotada.

Numa volta pelo local, hoje, ao final da tarde, percebe-se que as mulheres, de todas as idades, mas sobretudo na adolescência, estão em maioria.

Elas chegam em grupos, de maior ou menor dimensão, por vezes na companhia dos pais ou de outros familiares. Muitas estão vestidas a rigor, com t-shirts de Olivia Rodrigo, ou com fotografias da cantora, saias, calções e calças com brilhos, ténis ou botas de cowboy.

Mariana e Sofia Almeida, ambas de 15 anos, são estreantes nestas lides. Na companhia de uma prima, adulta, estão expectantes para verem Olivia Rodrigo ao vivo, mas Sofia quer também assistir ao concerto de Benson Boone.

As primeiras impressões do recinto são positivas: “É bom ter comidas, bebidas e casas de banho, e já vimos que há sítios para carregar o telemóvel”, disse Sofia. Tudo o que é preciso para aguentarem até às 23:15, hora prevista para a cantora norte-americana entrar no palco principal.

Ao contrário de Mariana e Sofia, Leonor e Carolina, ambas com 15 anos, e Íris, de 16 anos, estão no festival sem adultos.

Convencer os pais “foi fácil”, foram eles que lhes ofereceram os bilhetes nos respetivos dias de aniversário, contaram as amigas à Lusa.

Leonor e Carolina já estiveram num outro festival no ano passado, para Íris é uma estreia. “Venho muito aberta à experiência para ver como vai ser”, disse à Lusa.

Hoje querem ver sobretudo Olivia Rodrigo, “mas também os outros”, com destaque para Benson Boone. Carolina e Íris vão regressar no sábado, pelos Muse.

Até à hora em que Olivia Rodrigo subir a palco vão aproveitar para comer e aproveitar “os brindes que as lojas dão”.

As filas nos stands das marcas são já habituais nos grandes festivais de música, e o Alive não é exceção. É aí que muitos aproveitam para matar o tempo até os seus artistas preferidos subirem a palco.

Hoje, aproveita-se também bastante para tirar ‘selfies’ e fotografias em poses de modelo junto às paredes decoradas com a imagem gráfica do festival.

Foi junto a uma dessas paredes que a Lusa encontrou uma dupla de mãe e filha, Rosa, de 55 anos, e Beatriz, de 18 anos, vindas do Porto.

À Lusa contaram que decidiram fazer a viagem e estrear-se no Alive por causa de Olivia Rodrigo. Até lá vão “ver tudo o que tem por aí e aproveitar os outros concertos”.

A mãe foi facilmente convencida pela filha. “Ela queria vir, então vim com ela”, disse Rosa. “Deu-me o bilhete de prenda de anos”, contou Beatriz.

Outro pai fácil de convencer foi Luís Lamas, de 47 anos. De acordo com o próprio ele e a filha, Teresa, de onze anos, são “loucos por Olivia Rodrigo”.

Teresa contou à Lusa que ouve a cantora norte-americana “há uns dois anos”, gosta muito dela e hoje, além de ver o concerto, espera “encontrar algumas amigas” no recinto.

“Quero ver o Benson Boone, mas vamos ouvir tudo o que vem aí, passear por aí e divertirmo-nos. [A Teresa] Está na idade de começar a fazer estas coisas”, disse.

O recinto do NOS Alive tem sete palcos, onde entre hoje e sábado há 122 atuações de 112 artistas e bandas, 31 dos quais portugueses.

Hoje o grande destaque é a norte-americana Olivia Rodrigo, que aos 22 anos conta com dois álbuns editados: “Sour” (2021) e “Guts” (2023).

No final de junho, a cantora encerrou o festival britânico Glastonbury com uma das atuações mais elogiadas deste ano e que contou com o vocalista dos The Cure, Robert Smith, como convidado.

Além de Olivia Rodrigo, hoje, pelo palco principal do NOS Alive passam Mark Hambor, Benson Boone e Noah Kahan.

No segundo palco atuam Gree Leather, Bad Nerves, Artemas, Barry Can’t Swim, Glass Animals, Parov Stelar e Nathy Peluso.

Pelos restantes palcos – Clubbing, Coreto, Fado Café, Comédia e Pórtico – passam artistas e bandas como Girls 96, Baleia Baleia Baleia, Pedro Moutinho, Diogo Clemente, Mónica Vale de Gato, Guilherme Duarte e Shakra.

Na sexta-feira, o destaque vai para o DJ norte-americano Anyma. Nesse dia também estão confirmadas as atuações de Justice, The Wombats, Girl in Red, Finneas, St. Vincent, Capicua, Mother Mother, Mike11, Herlander, Zarco, Luísa Amaro, Luís Franco Bastos e Guilherme Fonseca, entre outros.

O cartaz de sábado inclui Muse, Nine Inch Nails, Future Islands, Foster The People, Bright Eyes, Jet, A-Trak, Left., Bombazine, Luís Severo, Teresinha Landeiro, Cebola Mol, Jel e Ana Arrebentinha, entre outros.

O recinto, que abre todos os dias pelas 15:00 e encerra às 04:00 do dia seguinte, tem capacidade para 56 mil pessoas, além das seis mil que estarão a trabalhar, entre ‘staff’ e jornalistas.