Festa da Cerveja, Doses e Petiscos prossegue na Ribeira Brava

A Festa da Cerveja, Doses e Petiscos da Ribeira Brava entrou hoje no segundo dia e tem uma noite de animação pela frente, com gastronomia e música.

Depois de terem passado pelo palco os alunos de guitarra da Casa do Povo da Serra de Água e os Spot The Difference, caberá aos Dul and Nouk White (22h00) e ao Dj Sil (23h30) manterem o recinto animado nas próximas horas.

Até domingo, há muito por onde escolher entre os stands de comes e bebes que estão de ‘porta aberta’ na marginal.

Carne de churrasco, camarão, lapas, polvo e atum de escabeche, carne de vinha d’ alhos, bolo do caco, arepas com diferentes recheios, empanadas, cachapas, doses de batata frita, e até comida do leste da Europa, entre outras iguarias, tornam a escolha difícil.

Este é um evento organizado pela Câmara Municipal da Ribeira Brava.