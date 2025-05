Festa da Cerveja, Doses e Petiscos na Ribeira Brava encerra com ‘Os Lordes’

A Festa da Cerveja, Doses e Petiscos, a decorrer desde quinta-feira, termina este domingo na Ribeira Brava, com a atuação do conjunto musical Os Lordes.

O certame, organizado pela Câmara Municipal, arrancou na quinta-feira, na marginal, e durante quatro dias animou a baixa da vila com cerveja, música, animação, gastronomia e vários petiscos.

Ao quarto dia, a autarquia faz um balanço “muito positivo” do evento. Jorge Santos, vice-presidente da autarquia, fala numa “aposta ganha” que se consolidou como “um marco” no calendário dos eventos do município.

“Este evento não só proporcionou momentos de convívio e celebração, como também desempenhou um papel crucial na dinamização da Ribeira Brava. Em simultâneo, permitiu o impulsionamento da economia local, sobretudo dos cervejeiros e dos vários estabelecimentos comerciais que marcaram presença neste evento, sem esquecer os artistas que passaram por este palco e acredito que a Festa da Cerveja provou ser um motor de desenvolvimento e gerador de oportunidades, quer na divulgação de produtos, quer na divulgação de artistas que animaram o evento”, afirmou o autarca.

A continuidade da Festa da Cerveja, Doses e Petisco, é, assim, considerada uma iniciativa fundamental.

“Este evento coloca o nosso município no mapa das festividades regionais, conferindo-lhe visibilidade e reconhecimento. Além disso, a festa reforça a nossa identidade, promove o espírito comunitário e atrai investimento e turismo, elementos essenciais para o crescimento sustentável da Ribeira Brava e da região”, afirma o vice-presidente citado num comunicado de balanço.

A animação desde domingo arrancou às 16h00 com três grupos tradicionais e prossegue com as atuações do jovem ribeira-bravense Roberto Jardim e do grupo ‘Os Lordes’, que encerra o programa festivo.