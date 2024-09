A Festa Branca do Clube Naval do Funchal, na Quinta Calaça, está a decorrer esta noite, em ambiente descontraído, à beira-mar, para uma despedida em grande do verão.

Vítor Freitas abriu o programa da ‘The Original White Remember - Festa Branca 2024’, que tem também no alinhamento a banda madeirense Akoustic Junkies, uma presença que é sinónimo de clássicos pop/rock e de muita dança.

E para que o ritmo de festa se mantenha vivo até ao fim, os dj Sérgio Soares (21h00-23h00) e OXY (23h00-01h00) prometem dar o seu melhor para que esta, à semelhança das edições anteriores, seja uma festa para sempre recordar.