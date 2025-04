Faleceu hoje o artista visual Pascal Errante. Era reconhecido pelo seu trabalho nas áreas da ilustração editorial, infantil, cartoon, entre outras.

Deu vida a inúmeros livros e dedicou-se com paixão à mediação cultural, nomeadamente no projeto ‘Escuto’ promovido pela CMF.

Criou recentemente o roteiro do projeto ‘Luz ao Fundo do Túnel’ e foi responsável pela imagem e conceito da Galeria Impulso, que apoia jovens artistas no Funchal.

Foi durante muitos anos coordenador do serviço educativo do Museu Etnográfico da Ribeira Brava e realizou exposições coletivas e individuais, com especial presença na galeria Restock.

Participou na preparação da Feira do Livro do Funchal deste ano, que teve de abandonar devido à doença.