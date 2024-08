O comediante Fábio Porchat, que integra o coletivo Porta dos Fundos, irá fazer uma digressão em Portugal com o espetáculo de stand-up comedy ‘Histórias do Porchat’. A digressão de um dos maiores nomes do humor do Brasil contempla uma passagem pela Madeira, estando já agendada uma apresentação a 19 de outubro no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

Pelo terceiro ano consecutivo, o ator, diretor, humorista e apresentador brasileiro apresenta um “repertório de narrativas que prometem arrancar risadas incontroláveis da plateia pelo país”.

Com 303 sessões já realizadas para mais de 250.000 espectadores, para além do sucesso no Brasil, este espetáculo conquistou plateias por vários países como Angola, Espanha, França, Irlanda, Portugal e Suíça.

Com texto, direção e interpretação de Fábio Porchat, ‘Histórias do Porchat’ utiliza, como combustível, vivências pessoais do comediante. Isto porque, como refere a sinopse, “ao longo das suas inúmeras viagens, Fábio acumulou experiências únicas, desde encontros com gorilas em safáris africanos até situações hilariantes como uma massagem quase erótica na Índia e uma improvável dor de barriga no Nepal.”

O espetáculo sai às estradas portuguesas em setembro, com uma primeira apresentação no dia 28 em Albufeira no Palácio das Convenções. Segue-se espetáculos a 29 de setembro em Leiria no Teatro José Lúcio da Silva, a 5 de outubro em Lisboa no Coliseu dos Recreios, a 6 de outubro nas Caldas da Rainha no CCC, a 12 de outubro em Beja no Teatro Pax Júlia, a 18 de outubro no Porto no Coliseu Ageas, a 19 de outubro no Funchal no Teatro Baltazar Dias, a 26 de outubro em Vila Real no Teatro Municipal de Vila Real, a 27 de outubro em Coimbra no TAGV e 2 de novembro em Braga, no Fórum Braga.