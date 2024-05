A exposição “What is Watt?” da autoria de António Barros, António Dantas, Carlos Valente, Celeste Cerqueira, Evangelina Sirgado de Sousa, Hugo Olim, Pedro Pestana e Silvestre Pestana, volta à ilha da Madeira, após passagem pela ilha do Porto Santo, com rumo ao Município de Machico.

Assim sendo, com a organização da APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica, “What is Watt?” segue para o Fórum Machico, com inauguração marcada para o hoje dia 2 de maio às 18 horas. O Fórum Machico acolhe a exposição durante o decorrer do mês de maio

Recorde-se que a exposição What is Watt? inaugurou a 19ª edição do festival MADEIRADiG - Festival Internacional dedicado à música eletrónica e experimental, em dezembro do ano passado, no Centro Cultural John dos Passos, e seguiu para circulação no início do presente ano, partindo no Município de São Vicente.

De momento, está no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, podendo ainda ser visitada até esta sexta-feira, dia 19 de abril.

Machico é, assim, o terceiro ponto de passagem da exposição pela Região.

Sobre o What is Watt? What is Watt? é um projeto artístico interdisciplinar que tem na sua génese a promoção e a exploração das diferentes linguagens de expressão artística em que a eletricidade é o fio condutor, tanto na execução como na apresentação das obras. O projeto remete para o questionamento da práxis artística na contemporaneidade, que vá de encontro com as emergentes tecnologias e consequentes disponibilidades de participação global. Isto é, reconhece-se uma tendência generalizada para a desmaterialização da obra de arte, o que corresponde a múltiplas conexões entre arte, ciência e tecnologia.

Desde 2001, este projeto tem reunido um grupo de artistas, maioritariamente da ilha da Madeira, com uma prática artística de caráter tecnológico. O projeto pretende alcançar dois principais vetores: por um lado firmar a herança criativa com forte cunho madeirense no campo dos novos media e da poesia experimental, e por outro, oferecer ao público a oportunidade de redescoberta do projeto que já celebrou mais de 20 anos, através do estabelecimento de uma nova exposição itinerante.