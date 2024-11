A exposição solidária ‘Pinceladas de Afeto’ foi inaugurada, hoje, no átrio dos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Funchal.

A inauguração contou com a presença da vereadora Helena Heal, que sublinhou a importância desta iniciativa na valorização do trabalho desenvolvido pelas instituições de solidariedade social da região.

“A exposição tem como principal objetivo promover a Feira das Vontades, bem como dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas instituições que acolhem voluntários ao longo do ano”, refere a CMF em nota de imprensa.

Este ano, o tema escolhido “Pinceladas de Afeto” é uma criação da Comissão Organizadora que pretende, “através da arte, enfatizar a relevância dos afetos e o impacto transformador que estes podem ter tanto para quem os oferece quanto para quem os recebe.”

A mostra inclui uma diversidade de trabalhos manuais alusivos ao tema dos afetos, elaborados pelos utentes, colaboradores e voluntários das instituições regionais.

A exposição é organizada pela Associação Casa do Voluntário, em colaboração com a Comissão Organizadora e várias entidades parceiras, entre as quais a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau, Irmãs Hospitaleiras - Casa de Saúde Câmara Pestana, Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Causa Social - Associação para a Promoção da Cidadania, e a Casa de São José.

A mesma estará aberta ao público até ao dia 29 de novembro, com o horário compreendido entre as 9h às 17h.