Exposição fotográfica “Estás Pronto para a Missão” mostra operações de socorro

    Fotografias mostram muitas valências das equipas de socorro. SRPC/DR
Proteção Civil e Madeira Shopping homenageiam bombeiros e equipas de emergência com exposição fotográfica até 26 de outubro.

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) e o Madeira Shopping apresentam um conjunto de fotografias para dar a conhecer o trabalho dos bombeiros e de outros profissionais do socorro na Região. Através da exposição fotográfica “Estás Pronto para a Missão?”, o público é convidado a conhecer de perto o empenho, a coragem e o espírito de entreajuda que marcam cada operação de salvamento.

As imagens, captadas pelos profissionais do SRPC em diferentes pontos da Madeira, retratam o quotidiano de quem integra o Dispositivo de Resposta Operacional Regional (DROR), como sejam as equipas que enfrentam incêndios, resgates, acidentes rodoviários e emergências médicas pré-hospitalares. São fotografias do SRPC que revelam a dureza e a emoção de missões onde o objetivo é sempre o mesmo: salvar vidas.

  • Exposição fotográfica decorre até 26 de outubro
    Exposição fotográfica decorre até 26 de outubro SRPC/DR

A iniciativa pretende também sensibilizar a população para a importância da preparação e da cooperação entre cidadãos e autoridades em situações de risco.

Esta iniciativa teve origem no Serviço Regional de Proteção Civil, numa parceria com a federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira (FEBRAM), lançada no passado dia 14 de abril. É uma campanha pioneira que visa de âmbito regional para recrutamento de bombeiros voluntários.

A exposição está patente no Madeira Shopping até 26 de outubro, oferecendo uma oportunidade única para reconhecer e valorizar o trabalho dos homens e mulheres que, diariamente, colocam a segurança da comunidade madeirense acima de tudo.

