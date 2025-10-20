Exposição fotográfica “Estás Pronto para a Missão” mostra operações de socorro

Proteção Civil e Madeira Shopping homenageiam bombeiros e equipas de emergência com exposição fotográfica até 26 de outubro.

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) e o Madeira Shopping apresentam um conjunto de fotografias para dar a conhecer o trabalho dos bombeiros e de outros profissionais do socorro na Região. Através da exposição fotográfica “Estás Pronto para a Missão?”, o público é convidado a conhecer de perto o empenho, a coragem e o espírito de entreajuda que marcam cada operação de salvamento.

As imagens, captadas pelos profissionais do SRPC em diferentes pontos da Madeira, retratam o quotidiano de quem integra o Dispositivo de Resposta Operacional Regional (DROR), como sejam as equipas que enfrentam incêndios, resgates, acidentes rodoviários e emergências médicas pré-hospitalares. São fotografias do SRPC que revelam a dureza e a emoção de missões onde o objetivo é sempre o mesmo: salvar vidas.