A Galeria espaçomar, da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco), no Funchal, inaugura na próxima terça-feira, dia 30 de janeiro, às 12h30, a exposição/instalação intitulada ‘espelho, pente e batom’, da artista Graça Berimbau.

A escolha deste título decorre de uma pequena peça que contém estes três itens, conforme é realçado no texto de divulgação, da autoria de Teresa Jardim.

“O título começa por nomear, apontar e orientar a nossa atenção para a natureza, forma, cor e singularidade de cada objeto ou, no conjunto dos objetos, a maneira como se repetem, organizam, teatralizam e ganham posições no tempo e no espaço de representação; processo de recomposição e ressignificação, elaborada em suportes amovíveis (telas, papel e outros) ou sobre a própria parede, em improváveis assemblagens. Imagens que trazem a presença (da figura) humana, porque a artista apresenta/representa o corpo, ou nos leva a percecionar figuras humanas (mesmo quando na sua ausência parcial ou total), mediante estratégias de composição sobre a parede de exposição; também pela presença da pele, associada aos tecidos que vestem as telas - corpo(s) intermitente(s) entre o material e o simbólico.

Como em mostras anteriores, explica o presidente do conselho e coordenador do projeto cultural ‘espaçomar’,Graça Berimbau apresenta/instala peças, assentes na apropriação de objetos que vem recolhendo de há muito: botões, molas de cabelo, pentes e tantos outros cuja função primordial já se esgotou parcial ou totalmente, mas que ao integrarem o tempo e o espaço da criação artística encetam um novo ciclo de vida, assumindo o poder da linguagem plástica, ganhando uma nova respiração enquanto dispositivos mediadores de novos sentidos.