Depois de ontem ter apresentado o livro ‘Contos Insularados’ no Teatro Municipal Baltazar Dias, hoje foi a vez de Santa Cruz receber a autora, Sandra Cardoso, no palco da Feira do Livro.

No final da apresentação, a ex-jornalista foi bastante solicitada por vários leitores para autógrafos e fotografias.”Foi um momento bastante emotivo, com pessoas que me viram crescer”, contou ao JM.

“Acho que muitas destas crónicas são uma espécie de regresso a casa. As nossas origens dão-nos conforto. Por isso, poder apresentar o livro aqui foi uma experiência completamente diferente.”