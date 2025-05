A Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny participou, durante o mês de maio, no BIP subordinado ao tema ‘Interprofessional Simulation for Future Education in Health Care Professional’, que se desenvolveu em formato híbrido a partir de Viena, Áustria.

A componente teórica do BIP aconteceu online nos dias 6 e 20 de maio e a componente prática decorreu entre os dias 12 e 16 de maio. Integraram este BIP sete universidades de seis países, incluindo Portugal, a Áustria, a Bélgica, a Eslovénia, a Estónia, a Finlândia e a Ucrânia.

Os docentes da ESESJCluny, Noélia Pimenta e David Sousa, acompanharam os estudantes do 4.º ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem, Ana Jardim, Guilherme Santos, Isabel Henriques, Marco Silva e Sara Ascenção à Universidade FH Campus, Viena para a componente prática, onde se reuniram os representantes das universidades participantes.

Os objetivos deste BIP passaram por desenvolver cenários orientados para a aplicação prática de conhecimentos e desenvolvimento de aptidões e competências; aprofundar os processo de reflexão e discussão através de briefings e de debriefings; desenvolver um nível mais elevado de conhecimentos, aptidões e competências no domínio da formação interprofissional; partilhar o conhecimento através da análise de casos.