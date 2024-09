A nova produção da OFITE | Oficina de Teatro do Estreito, integrada na ACRE (Associação Cultural e Recreativa do Estreito), baseada numa das obras mais emblemáticas de José Saramago, o “Ensaio Sobre a Cegueira”, com direção artística, assinada por Zé Abre e produção executiva de Rui Pita, teve as 3 primeiras sessões com lotação esgotada no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

O espetáculo volta ao palco este fim de semana, para as últimas apresentações, no próximo fim de semana, dia 27, que já se encontra esgotado, 28 (21h) e 29 (17h). As reservas para assistir o espetáculo deverão ser feitas a partir do telefone: 291 910 040.

A peça narra a história de uma localidade que é devastada por uma misteriosa epidemia de cegueira. Uma cegueira branca, “como um mar branco de leite”, inexplicável e aparentemente incurável. Devido à rapidez com que a epidemia se propaga, os primeiros cidadãos afetados, são colocados, à força, em quarentena num espaço abandonado e entregues a si próprios.

Numa nota enviada ao JM, a OFITE reconhece que é preciso coragem para pegar num texto como este. É preciso coragem para experimentar e coragem para continuar. Acreditamos que muitos vão sair do espetáculo “Ensaio Sobre a Cegueira”, refletindo sobre a história e as entrelinhas da peça. E isso, é muito agradável e vai provocar algo que gostamos muito que aconteça depois dos espetáculos, que as pessoas saiam da sala a discutir, a debater e a conversar sobre o que viram no palco.

Nas palavras de José Saramago, “este é um livro fracamente terrível com o qual eu quero o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição”.