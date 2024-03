Encontro de Teatro Sénior com casa cheia em São Roque do Faial

A Casa do Povo de São Roque do Faial organizou, esta tarde, o ‘XIII Encontro de Teatro Sénior’.

Foi com o intuito de assinalar o Dia Mundial do Teatro, que se comemorou hoje, 27 de março, que esta instituição realizou esta atividade de cariz teatral.

Participaram neste encontro cinco instituições, nomeadamente: Fundação João Pereira da Ponta do Sol, Centro de Dia/Lar de Idosos de Santana, a Santa Casa da Misericórdia de Machico, A Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz e o Centro de Convívio da Casa do Povo de São Roque do Faial.

O Presidente da Casa do Povo, Heliodoro Dória, aproveitou para agradecer os grupos participantes, congratulou-se com o número de pessoas a assistir e, dirigindo-se às entidades presentes, voltou a agradecer a colaboração que a Casa do Povo de São Roque do Faial tem do Governo Regional, do Instituto de Segurança Social da Madeira, da Câmara de Santana, da Junta de Freguesia de São Roque do Faial.

A Vereadora da Câmara de Santana, Élia Gouveia, aproveitou para dar os parabéns à Casa do Povo e todos os grupos presentes, destacou o espírito caloroso com que os idosos representaram e a forma como transmitem os valores humanos. Realçou que foi um orgulho ter passado esta tarde na Casa do Povo de São Roque do Faial.

Por sua vez, o Vice-Presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Francisco Silva, agradeceu a oportunidade de ter vindo a São Roque do Faial tendo louvado o trabalho apresentado pelos grupos de teatro.